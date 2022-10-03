У топі-бюстьє та штанях: ефектний вихід екс"ангела" Victoria's Secret Жозефін Скрівер у Парижі

У Парижі триває Тиждень моди. Саме туди зараз з'їхалися зірки з усіх куточків планети.

29-річна данська модель Жозефін Скрівер була зображена фотографами на показі жіночого одягу L'Oreal Весна/Літо 2023 "Le Defile Walk Your Worth" під час Тижня моди в Парижі.

Перед камерами модель сяяла в білому топі-бюстьє з декольте у формі серця, розшитому стразами, що переливаються, і чорних штанях-кльош зі стрілками. Зверху вбрання Жозефін накинула довге чорне пальто і взула лаковані туфлі-човники з трохи потертими носами.

Жозефін Скрівер / Фото: Getty Images

Її вечірній образ доповнював гарний макіяж, кілька різних сережок у вухах, волосся модель просто розчесала за проділом і акуратно уклала, а на пальці виблискувала каблучка з каменем, яку їй подарував чоловік на заручини.

Нагадаємо, акторка Моніка Беллуччі відвідала також один зі світських заходів у Парижі та з'явилася на ньому у чорній сукні з декольте у формі серця. Зазначимо, що чорний – улюблений колір італійської зірки.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

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