У топі-бюстьє з пір'я та штанях: ефектна Дженніфер Еністон з'явилася на Critics Choice Awards

Зірка з'явилася перед камерами в чорному топі-бюстьє з пір'я та штанах до тону, ззаду до вбрання був прикріплений невеликий шлейф-накидка. Вбрання від Dolce & Gabbana Дженніфер Еністон доповнила чорними сатиновими туфлями-човниками на підборах, сережками-висячками, кількома каблучками з камінням на пальцях та темно-бордовим манікюром.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Шанувальники продовжують обговорювати нову стрижку Еністон. Кажуть, акторка повернула собі стрижку, як у її героїні Рейчел із серіалу "Друзі", тільки цього разу зробила укладання легкими хвилями. У макіяжі Дженніфер зробила акцент на пишні вії і рожевим блиском нафарбувала губи.

Дженніфер Еністон та Різ Візерспун були номіновані у категорії "Найкраща акторка" за роль у серіалі "Ранкове шоу".

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

У своєму Instagram зірка показала ролик як готувалася до виходу на червону доріжку на церемонії.

Декількома днями раніше Дженніфер Еністон у блейзері та червоній спідниці з флористичним принтом відвідала церемонію вручення премії AFI Awards, де щороку американський інститут кіно визначає 10 найкращих фільмів та телепрограм року.

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