У топі Chanel і штанях-кльош: Кеті Голмс сяяла на світському заході

Зірку заскочили вчора в Нью-Йорку, де Кеті відвідувала шоу Good Morning America, куди приїжджала, щоб просувати своє майбутнє позабродвейське шоу The Wanderers ("Мандрівники").

А пізніше Голмс приїжджала на світський захід, де презентувала постановку нової п'єси "Мандрівники" у залі The American Airlines Theatre Penthouse Lounge у Нью-Йорку.

Перед камерами фотографів зірка з'явилася у синьому топі у тонку білу смужку та накидці від Chanel, а також у широких коричневих штанях та туфлях на шпильках у відтінку металік.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Кеті розпустила своє довге темне волосся і накрутила його легкими кучерями. У неї був лаконічний макіяж, у вухах невеликі сережки-кільця, а в носі одна маленька сережка-пірсинг (швидше за все обманка).

Минулого свого виходу, нагадаємо, Кеті приїхала на захід у дуже дивному вбранні.

Кеті Голмс / Фото: Associated Press

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