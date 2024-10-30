У топі і картатій спідниці з величезним бантом: пасербиця Камали Гарріс з'явилася на фешнцеремонії

Елла Емгофф в образі від бренду Coach позувала на заході.

Пасербиця віцепрезидентки і кандидатки у президенти США Камали Гарріс – 25-річна Елла Емгофф – відвідала церемонію вручення нагород CFDA Fashion Awards, яка відбулася в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Дівчина обрала для своєї появи аутфіт від бренду Coach. На ній був сіро-чорно-білий топ із мармурової в’язки на бретельках і картата сіро-чорна спідниця максі, яку прикрашав величезний бант спереду.

Елла Емгофф / Фото: Associated Press

Образ Елла доповнила чорним взуттям на низькій підошві і чорною сумочкою на ланцюжку і з брилками та бантиком. Волосся вона зібрала у гладкий пучок і одягла на обличчя оптичні окуляри. В одному вусі у неї була моносережка у вигляді чорного павука.

Елла Емгофф / Фото: Associated Press

Нагадаємо, церемонію також відвідала Сіара. Для події вона обрала стильний образ у класичних кольорах із кутюрної колекції весна-літо 2024 бренду Vera Wang.

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