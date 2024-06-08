У топі з монограмою і штанях з розрізами: Надя Дорофєєва продемонструвала стильний лук від українського бренду

Артистка має у своєму гардеробі чимало речей від українських брендів.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram світлини, на яких продемонструвала новий стильний образ, що дуже їй пасував.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка приміряла вбрання від українського бренду BEVZA, яке складалося з чорного топу з монограмою BB та екстравагантних чорних штанів із розрізами на стегнах, крізь які була помітна біла тканина, схожа на мінішорти.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Аутфіт Надя доповнила чорними гостроносими туфлями, укладанням із локонами, макіяжем у природних відтінках, чорним манікюром і срібним годинником.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва похизувалася спортивним луком у кроптопі і велосипедках.

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