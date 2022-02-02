У топі на тонких бретельках і ретроокулярах: Лілі Джеймс зазнімкували в монохромному луці

У топі на тонких бретельках і ретроокулярах: Лілі Джеймс зазнімкували в монохромному луці

Зірку сфотографували у Лос-Анджелесі.

2 лютого починається реліз серіалу "Пем і Томмі", який розповідає про шлюб Памели Андерсон та її першого чоловіка Моммі Лі, а також секс-відео, яке пара записала одразу після весілля. Головні ролі у серіалі виконали Лілі Джеймс та Себастіан Стен.

Напередодні виходу "Пем і Томмі" Лілі відвідала шоу Джиммі Кіммела, для якого обрала чорний топ із рюшами та тонкими бретельками Magda Butrym, а також широкі штани та туфлі-човники. На очах у акторки були сонцезахисні окуляри у ретростилі, а у вухах лаконічні сережки. Образ зірки вийшов монохромним та лаконічним.

Лілі Джеймс / Getty Images

Багато шанувальників також відзначили, що на екрані Лілі чудово перетворилася на Памелу і була дуже на неї схожа.

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