У топі на зав'язках та з сумкою Prada: супермодель Джіджі Хадід під прицілом папараці

Супермодель залишила свою маленьку дочку вдома, а сама вирішила прогулятися Нью-Йорком на самоті. Дівчину помітили у престижному районі Нохо.

Джіджі була одягнена у широкі джинси графітового кольору та напівпрозорий чорний топ на зав'язках в зоні грудей від бренду Princess Polly. Доповнили образ дівчини класичні кеди Converse All Star, сонцезахисні окуляри та невелика сумка від Prada із зеленим принтом у стилі тай-дай.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Волосся модель розпустила, а шию прикрасила масивним золотим кольє. Також на руці Джіджі ми помітили невелике тату арабською, яке означає ім'я її дочки Хай.

Нагадаємо, що дочку модель народила 2020 року від свого тодішнього бойфренда Зейна Маліка – колишнього учасника гурту One Direction. Починаючи від кінця 2015 року пара то розходилася, то сходилась, але остаточна крапка в їхніх стосунках була поставлена після скандалу Маліка та матері Джіджі.

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