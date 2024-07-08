У топі, штанях та бандані: який вигляд мала Вікторія Бекхем через пів року після народження первістка

Цього місяця Вікторія та Девід Бекхеми відсвяткували 25-ту річницю від дня свого весілля.

Вікторія виходила заміж за футболіста "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії Девіда Бекхема через чотири місяці після народження їхнього первістка Брукліна.

Ми знайшли фото, зроблені папараці 2000-го року, через пів року після весілля Вікі та Бекса. Попзірка англійського гурту Spice Girls прямувала на обід до ресторану в одному з торгових центрів Лос-Анджелеса зі своїм маленьким сином Брукліном. Фото було зроблено 12 жовтня 2000 року, а народився Бруклін 4 березня 1999 року.

Вікторія Бекхем із сином Брукліном, 2000 рік / Фото: Getty Images

Вікторія одягнена у білий топ та штани, у неї розпущене довге волосся, а на голові бандана від Burberry, легкий макіяж на обличчі, а у вухах мініатюрні сережки-цвяшки з діамантами. Їй тоді було 26 років.

На другому фото Вікі зазнімкована з матір'ю Джекі Адамс, яка несе онука Брукліна на руках, поки вони з дочкою ходять магазинами в Лос-Анджелесі.

Вікторія Бекхем мамою Джекі Адамс та сином Брукліном, 2000 рік / Фото: Getty Images

Нині Брукліну вже 25 років.

Вікторія та Бруклін Бекхем / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, з ким була заручена Вікторія Адамс до зустрічі з Девідом Бекхемом і чому це весілля так і не відбулося.

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