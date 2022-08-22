У топі-сітці і мініспідниці Versace: відвертий лук дівчини американського баскетболіста

Зірка соцмереж, дизайнерка інтер'єрів, власниця бізнесу, інвесторка і дівчина американського баскетболіста Патріка Беверлі - Мандана Болурчі – потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса.

Дівчина продемонструвала відвертий образ. На ній був топ-сітка Prada, чорний мереживний бюстгальтер і чорно-біла мініспідниця від Versace з принтом.

Мандана Болурчі / Фото: Getty Images

Вбрання Болурчі скомбінувала з босоніжками з камінням і на шпильках та сумкою-кулею.

Мандана доповнила свій сексуальний лук укладанням з локонами, насиченим макіяжем, рожевим манікюром та педикюром.

До слова, Мандана народилася в Ірані. Вона жила у Дубаї, а потім переїхала до Лос-Анджелесу, Каліфорнія. Дівчина обожнює розкішні автівки. У її гаражі є Bugatti і кілька Rolls-Royce.

Мандана Болурчі заснувала численні благодійні організації для жінок Близького Сходу, які намагаються заробити на життя.

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