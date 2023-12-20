У топі-смужці й обтислі спідниці: зірка реаліті продемонструвала струнку фігуру на вечірці

Емма Ернан обрала для свого виходу ефектний вигляд.
Зірка американського реалітішоу – Емма Ернан – відвідала вечірку з нагоди дня народження своєї подруги і колеги із Selling Sunset Аманзи Сміт. Паті відбулася у Beauty & Essex у Лос-Анджелесі.
Білявка обрала для своєї появи пікантний аутфіт. На ній був чорний костюм, розшитий паєтками, який складався зі смужки-топа і обтислої спідниці міді.
У цьому вбранні Емма продемонструвала струнку і сексуальну фігуру.
Лук вона доповнила босоніжками кольору металік на платформі і шпильках, а також невеликою сумочкою, інкрустованою стразами.
Ернан зробила укладання з локонами, насичений макіяж із акцентом на червоній помаді, шию вона прикрасила діамантовим кулоном на ланцюжку, вуха – сережками-кільцями, а руки – каблучками.
Нагадаємо, минулого разу Емма Ернан одягла обтислу мінісукню з пітоновим принтом і спокусливими вирізами у зоні декольте і на животі.
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