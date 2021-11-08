У топі та білизняному костюмі: Лотті Мосс сходила на виставку

Зведена сестра Кейт Мосс – Лотті Мосс – дуже любить відвідувати світські заходи.

Минулого тижня 23-річна британська модель та світська левиця відвідала виставку-ретроспективу лентикулярної фотографії відомих художників. Для появи на публіці Лотті обрала нескромний аутфіт: вона була в піжамному костюмі, під який одягла чорний кроптоп, що підкреслював її пишне декольте. Взута Лотті була в босоніжки на високій платформі та підборах. Також образ доповнював чорний манікюр та педикюр, ланцюг на шиї, макіяж, а волосся дівчина просто розпустила.

Лотті Мосс / Getty Images

Також наприкінці минулого тижня Мосс була присутня на презентації The Whiteley у Лондоні. Там модель з'явилася у чорній короткій сукні на тонких бретельках з квітковим малюнком, що підкреслювало форми дівчини. Вбрання Лотті поєднала із пальтом з таким же принтом і хутряним оздобленням, шкіряними туфлями-човниками на шпильках і чорним манікюром. Знаменитість любить привертати до себе більше уваги, мабуть, тому часто одягає дуже провокаційне вбрання.

Лотті Мосс / Getty Images

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