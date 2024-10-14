У топі та коротких шортах: Алессандра Амбросіо зіграла у волейбол на пляжі

43-річна бразильська модель дуже любить проводити час на пляжі. Алессандру сфотографували в Пасифік Палісейдс, вона приїхала пограти у волейбол.

Амбросіо була одягнена в білий укорочений лонгслів та короткі салатові шорти. На ній була сіра бейсболка, спортивні окуляри від сонця, у вухах лаконічні сережки-цвяшки, а волосся вона зібрала у високий хвіст. Алессандра зробила темно-червоний манікюр і нанесла зволожуючий бальзам на губи.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Раніше минулого тижня Алесандру Амбросіо теж фотографували на пляжі. Модель похизувалася фігурою у суцільному салатовому купальнику на пляжі в Санта-Моніці, куди також приїхала пограти у волейбол із подругою.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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