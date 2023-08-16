У топі та коротких шортах: Лотті Мосс у сміливому луку прогулялася Лондоном

25-річна знаменитість була одягнена у білий кроптоп поверх якого накинула білу розстебнуту сорочку та одягла короткі чорні шорти у поєднанні зі шкіряними босоніжками на високій платформі та підборах.

Біляве волосся дівчини було розпущене, на голові у неї були чорні сонцезахисні окуляри, а на шиї кілька великих прикрас – кольє у вигляді ланцюга та підвіска у формі серця. Лотті зробила легкий макіяж і із задоволенням позувала фотографам.

Від того часу, як модель повернулася з реабілітаційного центру, де лікувалася від кокаїнової залежності, її не фотографувала преса. Лотті раніше розповідала, що звернулася за допомогою за порадою подруги. Вона мала пристрасті до наркотиків та алкоголю, намагаючись приховати депресивний стан.

Лотті Мосс / Фото: Getty Images

"Дійшло до того, що моя найкраща подруга сказала мені: "Це розбиває мені серце. Тобі потрібна допомога", — розповіла Мосс журналу The Sun Fabulous, додавши: "Я пішла на реабілітацію, і це було те, що мені було потрібно", пише Daily Mail.

Лотті перебувала в лікувальному закладі в Аризоні в лютому минулого року, і після того, як вона залишила центр, вона зізналася, що її реабілітаційне лікування було найкращим для її психічного здоров'я після руйнівної битви з наркотиками. Говорячи про свою кокаїнову залежність, вона гірко зізналася, що оточувала себе людьми, які "хотіли її там тільки тому, що вона пила і весело проводила час".

Лотті Мосс / Фото: Getty Images

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