У топі та легінсах: співачка Джессі Джей продемонструвала вагітний живіт на червоній доріжці

Незабаром вона стане мамою. Це буде її перша дитина.

Ріанна оголосила цими вихідними про другу вагітність за допомогою свого виступу на "Супербоулі", а от співачка Джессі Джей вирішила вийти на червону доріжку Brit Awards у луку, який би демонструвала її живіт і без слів усе пояснював.

Джессі Джей / Фото: Associated Press

2014 року Джессі було поставлено діагноз безпліддя. Коли їй все ж таки вдалося завагітніти у артистки стався викидень. Про це вона написала тоді у своєму Instagram, наголосивши, що її вагітність була таємницею.

Тепер, після тривалого лікування, у зірки все добре і вона знову чекає на дитину. Нещодавно співачка повідомила приємну новину шанувальникам через соцмережі, а на церемонії показала живіт завдяки відкритому вбранню.

Джессі Джей / Фото: Associated Press

Лук складалася з топу і легінсів від бренду BRIELLE, які вона доповнила накидкою з волани від Selezza London.

Джессі Джей / Фото: Associated Press

Також образ доповнили червоні туфлі-човники, ніжний макіяж та золоті сережки. У руці вона мала гламурну сумку-кулю ручної роботи від Mae Cassidy.

Джессі Джей / Фото: Associated Press

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