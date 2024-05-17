У топі та мініспідниці з камінням: Кріссі Тейген привернула увагу вбранням з "голим" ефектом

Американська модель та підприємниця Кріссі Тейген відвідала з чоловіком Джоном Леджендом вечірку на честь 60-го випуску журналу Sports Illustrated Swimsuit. Вперше це видання вийшло 1964 року. Воно відоме тим, що публікує фотографії супермоделей у купальних костюмах на тлі екзотичних пейзажів.

Кріссі Тайген із чоловіком / Фото: Associated Press

Кріссі Тейген сама неодноразово з'являлася у цьому виданні на обкладинках. На вечірці вона сяяла у гламурному вбранні, яке складалося з рожевого топу та бежевої мініспідниці. Вони були розшиті кристалами та лелітками.

Образ доповнили гламурні босоніжки зі стразами, макіяж у коричневій гамі та зачіска.

Кріссі Тайген / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що також нещодавно Кріссі знялася для ювілейного випуску видання. Один із образів, які вона приміряла для фотосесії, являв собою комплект, що складався з топу та стрингів, створених з каміння — на них пішло близько 1000 цитринів. Авторка цього купальника Наталія Феднер, яка прославилася своїми унікальними "голими" вбраннями, народилася і перші роки свого життя провела в Україні, є родом із Чернівців, про що часто згадує у своїх численних інтерв'ю.

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