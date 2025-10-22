У топі та мініспідниці: 55-річна Наомі Кемпбелл сходила до спортзалу

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

55-річна британська модель і зірка 90-х Наомі Кемпбелл останнім часом стала багато часу приділяти своїй фізичній формі, хоча раніше неодноразово заявляла, що не є фанаткою спорту. На новому селфі зі спортзалу в Instagram вона позувала в чорному спортивному топі та чорній мініспідниці з білою облямівкою, а також у білих кросівках і рукавичках.

Наомі Кемпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

На тренування британка ходить з розпущеним волоссям і численними прикрасами на руках і шиї. Модель має приголомшливий вигляд.

У своїх тренуваннях Наомі робить акцент на гнучкість, активацію м’язів і пошук балансу між навантаженням і відновленням. Зірка зізнавалася в інтерв’ю, що ніколи не ходить до спортзалу щодня і не займається бодібілдінгом, а також віддає перевагу вправам, спрямованим на тонус, а не зростання м’язів.

Раніше, нагадаємо, Наомі Кемпбелл у білій спідниці з чорними акцентами і на шпильках відвідала шоу бренду Chanel.