У топі та оверсайз пальті: стильна Гейлі Бібер показала прес

26-річна красуня знову демонструє свій талант поєднання речей та те, як вона грає з пропорціями.
Американську модель та дружину співака Джастіна Бібера помітили увечері в Нью-Йорку, в ефектному мінімалістичному вбранні. Гейлі одягла розкішний комплект, який складався з топу з декольте та спідниці.
Топа мав прикрасу у вигляді вузла, такий же елемент декору був і на спідниці-олівці Бібер. Свою мініатюрність дівчина підкреслила довгим оверсайз пальтом чорного кольору від Khaite, яке вона носила розстебнутим.
Також Гейлі одягла чоботи, сонцезахисні окуляри, а на плечі у неї висіла сумка від Saint Laurent. На обличчі Бібер був її улюблений лате-макіяж, а у вухах золоті великі сережки.
Через деякий час вона знову з'явилася на вулиці у пальті, але вже баклажанового відтінку від The Attico. Верхній одяг з величезними плечима вона поєднала з мініспідницею та светром великої в'язки.
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