У топі та штанях від Андре Тана: Аліна Байкова показала, як шукала трюфелі у лісі

Знаменитість спробувала незвичайну італійську розвагу.
Українка Аліна Байкова – відома модель світового рівня – показала новий знімок із відпочинку. Деякий час дівчина провела з бойфрендом біля моря, а зараз вони подорожують Тосканою, насолоджуючись гарними краєвидами та місцевим колоритом.
Днями Аліна показала, як вона ходила до лісу на пошуки трюфелів. Дівчині видали спеціальний інструмент для цього, з яким вона сфотографувалася.
Одяглася для прогулянки модель зручно та стильно. На ній був білий топ із довгими рукавами та вузлом на грудях від бренду Tiger Mist та оригінальні штани-кльош блакитного відтінку від бренду RDNT створеного дизайнером Андре Таном. Звичайно ж, модель додала до образу кілька прикрас і цього разу це було її улюблене намисто від українського бренду mari b.
Також раніше вона продемонструвала образ, який одягла для занять спортом. Це був чорний комплект із лосинами, топом та кофтою на блискавці. Зазвичай ранок Аліна починає з невеликого тренування та йоги.
Полювання на трюфелі — це популярна розвага в Тоскані. Гості Італії, часто приїжджаючи до цього регіону, відвідують спеціальні ферми, щоб спробувати знайти делікатес із досвідченими інструкторами. Часто в подібну програму після пошуку входить майстерклас із приготування знайдених трюфелів та дегустація. Схоже, саме це й робила Аліна.
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