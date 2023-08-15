У топі та штанях від Андре Тана: Аліна Байкова показала, як шукала трюфелі у лісі

Українка Аліна Байкова – відома модель світового рівня – показала новий знімок із відпочинку. Деякий час дівчина провела з бойфрендом біля моря, а зараз вони подорожують Тосканою, насолоджуючись гарними краєвидами та місцевим колоритом.

Днями Аліна показала, як вона ходила до лісу на пошуки трюфелів. Дівчині видали спеціальний інструмент для цього, з яким вона сфотографувалася.

Одяглася для прогулянки модель зручно та стильно. На ній був білий топ із довгими рукавами та вузлом на грудях від бренду Tiger Mist та оригінальні штани-кльош блакитного відтінку від бренду RDNT створеного дизайнером Андре Таном. Звичайно ж, модель додала до образу кілька прикрас і цього разу це було її улюблене намисто від українського бренду mari b.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Також раніше вона продемонструвала образ, який одягла для занять спортом. Це був чорний комплект із лосинами, топом та кофтою на блискавці. Зазвичай ранок Аліна починає з невеликого тренування та йоги.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Полювання на трюфелі — це популярна розвага в Тоскані. Гості Італії, часто приїжджаючи до цього регіону, відвідують спеціальні ферми, щоб спробувати знайти делікатес із досвідченими інструкторами. Часто в подібну програму після пошуку входить майстерклас із приготування знайдених трюфелів та дегустація. Схоже, саме це й робила Аліна.

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