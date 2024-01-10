У топі та спідниці з розрізом до стегна: Емілі Ратаковскі в ефектному луку вийшла на прогулянку

Модель Емілі Ратаковскі знову потрапила під приціл вуличних фотографів у Нью-Йорку.

32-річна зірка цього разу мала дуже привабливий вигляд. Вона одягла чорний топ, спідницю-міді з високим розрізом до стегна, а згори довгу шкіряну куртку. Взута Емілі була в чоботи-козаки із замші коричневого кольору з вишивкою та на невисоких підборах.

Ратаковскі розпустила своє довге каштанове волосся, одягла чорні сонцезахисні окуляри прямокутної форми та золоті сережки-кільця, а на плечі у моделі висіла чорна сумка на золотому ремінці-ланцюжку.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Зірка часто експериментує із образами, збираючись на прогулянки. Минулого разу, наприклад, Ратаковскі постала перед папараці в пуховику та шапці-біні.

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