У топі та спідниці з високим розрізом: Жасмин Тукс похизувалася ідеальною фігурою

У топі та спідниці з високим розрізом: Жасмин Тукс похизувалася ідеальною фігурою

Модель знялася у новій фотосесії.

31-річна американська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс взяла участь у новому фотосеті. Знімали кадри у пустельній місцевості, а позувала дівчина, стоячи на сріблястому кубі.

Струнка Жасмин була одягнена в бордовий костюм, що складався з топа з бретельками та спідниці з високим розрізом. Її образ завершували золотисті босоніжки та білий чокер.

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Фігура Тукс має приголомшливий вигляд – дівчина багато уваги приділяє спортивним тренуванням та харчуванню. І результат очевидний.

Жасмін Тукс / Instagram Жасмін Тукс

Нагадаємо, раніше Жасмін Тукс потрапила під приціл папараці. На моделі був шкіряний топ оранжевого кольору і шкіряні штани клеш, які Жасмін поєднувала з гостроносим взуттям на підборах, масивним жовтим клатчем із плетеної шкіри та сірою довгою шубою, яку Тукс накинула на плечі.

Жасмін Тукс / Getty Images

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