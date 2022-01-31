У топі та з сумкою від відомого бренду: Фріда Аасен зробила селфі в туалеті

У топі та з сумкою від відомого бренду: Фріда Аасен зробила селфі в туалеті

Дівчина похизувалася гламурним образом.

Скандинавська модель Фріда Аасен вийшла вчора у світ і, звичайно ж, поділилася з підписниками своїм образом. Селфі дівчина зробила у туалеті ресторану, а одягнена була в лаконічне вбрання: бежевий топ з американською проймою та безліччю оборок, а також чорні шкіряні штани від Revolve.

Фріда Аасен / Instagram Фріди Аасен

Образ моделі доповнили черевики на шнурках і маленька золота сумка від бренду Amina Muaddi, відомого за туфлями з підбором-келихом. Волосся Фріда уклала в ніжну зачіску з локонами і зробила нюдовий макіяж.

Фріда Аасен / Instagram Фріди Аасен

Нагадаємо, що влітку 2021 року Фріда заручилася зі своїм бойфрендом — Томі Чіаброю — італійським мільйонером. Пропозицію Томмі зробив Фріді на борту власної розкішної яхти в Портофіно, яку встелили пелюстками червоних троянд.

Фріда Аасен та Томмі Чіабра / Instagram Фріди Аасен

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