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У топі-водолазці та спідниці з рюшею: Періс Гілтон продемонструвала довгі ноги на червоній доріжці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
290
Час на прочитання
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У топі-водолазці та спідниці з рюшею: Періс Гілтон продемонструвала довгі ноги на червоній доріжці

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Вона обрала гламурний образ із лелітками.

Американська світська левиця, бізнесвумен та зірка реалітішоу Періс Гілтон вийшла на червону доріжку в Лос-Анджелесі.

Знаменитість вирішила відвідати захід iHeartRadio Jingle Ball – це щорічний концерт, організований лос-анджелеською радіостанцією KIIS-FM.

Перед камерами Періс постала, як завжди, в ефектному та гламурному образі. Цього разу вона обрала комплект з леліток від David Koma, що складався з топа-водолазки з довгими рукавами та спідниці з розрізом і рюшею.

Періс Гілтон / © Associated Press
Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Доповнили її образ діамантові сережки, туфлі зі стразами та ідеальне укладання з легкою хвилею.

Періс Гілтон / © Associated Press
Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Минулого тижня ефектний образ продемонструвала молодша сестра дівчини — Нікі Гілтон. На заході в Нью-Йорку мільйонерка вийшла у червоній мінісукні з бантами на декольте.

Нікі Гілтон / © Associated Press
Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
290
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