У топі, яскравих колготах та прозорій спідниці: Емма Коррін знову здивувала луком на червоній доріжці

Акторка подбала про те, щоб до її образу були прикуті погляди гостей та фотокамер. Коррін продемонструвала на доріжці ексцентричний образ, одягнувшись в лук від Miu Miu, що складався з чорного кроптопу з довгими рукавами та лосин кольору морської хвилі та одягнувши прозору спідницю зверху.

Емма Коррін / Фото: Associated Press

Емма Коррін / Фото: Associated Press

Образ Емма доповнила кількома сережками та каблучкою на пальці від Cartier. А взута була в чорні лаковані туфлі-човники на ремінцях. Акторка пофарбувала волосся у темний колір і одягла вуаль.

Емма Коррін / Фото: Associated Press

Дівчина часто привертає увагу, обираючи незвичайні образи для своїх публічних виходів. Минулого разу, наприклад, Емма з'явилася на заході у зелених трусах та капронових колготках, а також одягла кардиган.

Емма Коррін / Фото: Associated Press

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