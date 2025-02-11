У топі з бантами та у пишній спідниці: Дав Камерон відвідала показ Carolina Herrera

Американська співачка та акторка — 29-річна Дав Камерон — з'явилася на публіці без свого знаменитого бойфренда, 26-річного Даміано Давида.
Дівчина відвідала показ колекції Carolina Herrera на сезон осінь-зима 2025, який відбувся у межах Тижня моди в Нью-Йорку.
На заході Дав продемонструвала романтичне вбрання, виконане з квіткової жакардової тканини. Воно включало білий топ із декольте та бантами на бретельках, а також широку спідницю чорного кольору довжиною до кісточки.
Носила це вбрання красуня у поєднанні з чорними лаковими туфлями, зробила зачіску-хвіст, а також завершила лук яскравим макіяжем.
Її вбрання було по-дівочому милим і виконаним в стилістиці бренду. Марка характерна своєю квітковою естетикою, ретромотивами, а також жіночністю і яскравими весняними відтінками. Під час створення колекції креативний директор Carolina Herrera Вес Гордон надихався фільмом 1979 року "Бути там".
Читайте також:
- Він у костюмі, а вона – у бальній сукні: Даміано Давид вийшов на червону доріжку з коханою
- Цілувалися на червоній доріжці: Даміано Давид з Maneskin вперше вийшов у світ зі своєю дівчиною
- Пристрасно поцілувалися на червоній доріжці: Даміано Давид вийшов у світ зі своєю коханою Дав