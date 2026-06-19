У топі з бантами та широких штанях: модель Міа Ріган блиснула стильним луком на тусовці в Лондоні

Міа Ріган / © Getty Images

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Колишня дівчина Ромео Бекхема, а також світська тусовщиця та модель Міа Ріган відвідала літню вечірку на честь 10-річчя V&A у Музеї Вікторії та Альберта у Південному Кенсінгтоні у британській столиці.

Міа любить виділятися та обирати для своїх виходів у світ такі образи, щоб бути у центрі уваги фотографів. Цього разу дівчина одягла костюм, який складався з подовженого топу без бретельок, прикрашеного елегантними бантами і сірих широких штанів, а взула білі шкіряні туфлі-човники на підборах. У Мії було розпущене волосся, укладене в об'ємну зачіску та легкий макіяж на обличчі.

Міа Ріган / © Getty Images

Цей самий захід у Лондоні відвідала і британська аристократка леді Амелія Віндзор, вибравши яскраву ягідну сукню для виходу у світ.

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Минулого тижня Міа Ріган, нагадаємо, прийшла на тусовку в екстремально коротких шортах, продемонструвавши свої розкішні довгі ноги.

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