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- Шоу-бізнес
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У топі з бантами та широких штанях: модель Міа Ріган блиснула стильним луком на тусовці в Лондоні
Модель Міа Ріган відвідала чергову вечірку у Лондоні.
Колишня дівчина Ромео Бекхема, а також світська тусовщиця та модель Міа Ріган відвідала літню вечірку на честь 10-річчя V&A у Музеї Вікторії та Альберта у Південному Кенсінгтоні у британській столиці.
Міа любить виділятися та обирати для своїх виходів у світ такі образи, щоб бути у центрі уваги фотографів. Цього разу дівчина одягла костюм, який складався з подовженого топу без бретельок, прикрашеного елегантними бантами і сірих широких штанів, а взула білі шкіряні туфлі-човники на підборах. У Мії було розпущене волосся, укладене в об'ємну зачіску та легкий макіяж на обличчі.
Цей самий захід у Лондоні відвідала і британська аристократка леді Амелія Віндзор, вибравши яскраву ягідну сукню для виходу у світ.
Минулого тижня Міа Ріган, нагадаємо, прийшла на тусовку в екстремально коротких шортах, продемонструвавши свої розкішні довгі ноги.