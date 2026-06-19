ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

У топі з бантами та широких штанях: модель Міа Ріган блиснула стильним луком на тусовці в Лондоні

Модель Міа Ріган відвідала чергову вечірку у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Міа Ріган

Міа Ріган / © Getty Images

Колишня дівчина Ромео Бекхема, а також світська тусовщиця та модель Міа Ріган відвідала літню вечірку на честь 10-річчя V&A у Музеї Вікторії та Альберта у Південному Кенсінгтоні у британській столиці.

Міа любить виділятися та обирати для своїх виходів у світ такі образи, щоб бути у центрі уваги фотографів. Цього разу дівчина одягла костюм, який складався з подовженого топу без бретельок, прикрашеного елегантними бантами і сірих широких штанів, а взула білі шкіряні туфлі-човники на підборах. У Мії було розпущене волосся, укладене в об'ємну зачіску та легкий макіяж на обличчі.

Міа Ріган / © Getty Images

Міа Ріган / © Getty Images

Цей самий захід у Лондоні відвідала і британська аристократка леді Амелія Віндзор, вибравши яскраву ягідну сукню для виходу у світ.

Минулого тижня Міа Ріган, нагадаємо, прийшла на тусовку в екстремально коротких шортах, продемонструвавши свої розкішні довгі ноги.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie