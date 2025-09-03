ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
1 хв

У топі з декольте і галтером: Кая Гербер у літньому луку потрапила під приціл папараці

Дівчина була зі своїм новим бойфрендом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кая Гербер

Кая Гербер / © Associated Press

24-річна донька супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд — Кая Гербер — проводить зараз час в Італії. Дівчина прилетіла на 82-й Венеційський кінофестиваль зі своїм новим бойфрендом актором Льюїсом Пуллманом.

Пара не приховує стосунків і всюди ходить разом, вони тримаються за руки, обіймаються і цілуються.

2 вересня їх помітили на пірсі, коли обидва сідали у водне таксі. Кая того дня була одягнена ефектно і по-літньому, оскільки обрала топ з декольте і галтером, а також асиметричну спідницю від With Jean. Волосся модель розпустила, надягнула окуляри, а на її плечі висіла невелика сумка-хобо від Gucci — це була культова модель Jackie 1961

Кая Гербер і Льюїс Пуллман / © Getty Images

Кая Гербер і Льюїс Пуллман / © Getty Images

Днем раніше пару також помітили, і Гербер носила цей самий бренд, але її топ був уже кольору шампанського і в одному з найбільш трендових принтів осені 2025 року — горошку. На пречі у моделі теж красувалася культова сумка Gucci.

Кая Гербер і Льюїс Пуллман / © Getty Images

Кая Гербер і Льюїс Пуллман / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
147
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie