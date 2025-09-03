У топі з декольте і галтером: Кая Гербер у літньому луку потрапила під приціл папараці

Кая Гербер / © Associated Press

24-річна донька супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд — Кая Гербер — проводить зараз час в Італії. Дівчина прилетіла на 82-й Венеційський кінофестиваль зі своїм новим бойфрендом актором Льюїсом Пуллманом.

Пара не приховує стосунків і всюди ходить разом, вони тримаються за руки, обіймаються і цілуються.

2 вересня їх помітили на пірсі, коли обидва сідали у водне таксі. Кая того дня була одягнена ефектно і по-літньому, оскільки обрала топ з декольте і галтером, а також асиметричну спідницю від With Jean. Волосся модель розпустила, надягнула окуляри, а на її плечі висіла невелика сумка-хобо від Gucci — це була культова модель Jackie 1961

Кая Гербер і Льюїс Пуллман / © Getty Images

Днем раніше пару також помітили, і Гербер носила цей самий бренд, але її топ був уже кольору шампанського і в одному з найбільш трендових принтів осені 2025 року — горошку. На пречі у моделі теж красувалася культова сумка Gucci.