У топі з декольте і мініспідниці: учасниця "Холостяка-12" у звабливому луку продемонструвала сексуальні форми

Учасниця реалітішоу "Холостяк-12" - 25-річна косметологиня Марина – у дев'ятому випуску продемонструвала на груповому побаченні сексуальний образ.

Дівчина одягла білий обтислий костюм із декоративними ґудзиками, який складався з топу з довгими рукавами і глибоким декольте та мініспідниці. Вбрання ідеально підкреслило спокусливі форми Марини.

Волосся їй зібрали в гладкий пучок і зробили вечірній макіяж. У вухах у неї були сережки-кільця.

У дописі Марина поділилася враженнями від випуску.

"Тиждень самоуправління. Самі організовуємо, самі обираємо, що вдягти і, де все буде відбуватись. Єдине завдання було від Алекса - щоб було весело! Як вам наше групове побачення? Думаєте ми впорались? Я все одно ставила за ціль ще трохи усамітнитися з ним, і стати трохи ближче..", - підписала дівчина фото.

Нагадаємо, акторка Вікторія Варлей опублікувала гнівний допис про свій виліт із проєкту. Вона назвала справжню причину, чому залишила шоу.

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