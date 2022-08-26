У топі з декольте та в мініспідниці: модель з вітіліго Вінні Гарлоу ефектно вбралася для вечірки

Вона прихильниця відвертих образів та дорогих прикрас. Цього разу Вінні вирішила поєднувати в образі те і те.

28-річна модель Вінні Гарлоу вкотре приголомшила вибором луку для вечірки, адже знову обрала максимально короткий і відкритий образ, який демонстрував її тіло. У дівчини з дитинства порушення пігментації шкіри, тому на її тілі є світлі плями, але Вінні навчилася жити зі своєю хворобою, стала успішною моделлю, знімається у кліпах та запустила власну лінію косметики.

Власне, нові фото моделі і зробили, коли вона прямувала на презентацію свого косметичного бренду Cay Skin. Захід відбувався у розкішному ресторані Lavo Ristorante в Лос-Анджелесі.

На Вінні була джинсова мініспідниця в принт від бренду I Am Gia, топ та джинсові ботфорти. Доповнили її лук сумка від Balenciaga та яскраві масивні прикраси, серед яких були два культові золоті браслети: "цвях" від Cartier і The Love Bracelet.

Вінні Гарлоу / Фото: Getty Images

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