У топі з декором на грудях та зелених колготах з камінням: Емма Коррін у цікавому луку з'явилася на церемонії

Акторка, яка зіграла у п'ятому сезоні серіалу "Корона" роль принцеси Діани, з'явилася на доріжці в цікавому луку від Miu Miu. Емма Коррін вийшла до фотографів у чорному атласному топі на широких бретельках і з незвичайним декором на грудях у вигляді білого серця на одній та долоні – на іншій та спідниці-міді.

Емма Коррін / Фото: Associated Press

Акторка додала яскравих фарб в образ, одягнувши сміливі зелені колготи з камінням, доповнивши їх чорними туфлями-човниками на потрійних ремінцях і одягла сережки з розсипом дрібного каміння.

Емма Коррін / Фото: Associated Press

Емма Коррін / Фото: Associated Press

Емма Коррін часто обирає для своїх світських виходів вбрання, яке привертає увагу. Минулого разу на церемонії BAFTA у Лондоні зірка з'явилася в ексцентричному образі від Miu Miu, що складався з чорного кроптопу з довгими рукавами та лосин кольору морської хвилі та одягла прозору спідницю зверху.

Емма Коррін / Фото: Associated Press

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