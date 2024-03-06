У топі з драпуванням та смугастих штанах: Софі Тернер на Тижні моди в Парижі

Шоу відбулося у межах Тижня моди, а презентували на ньому колекцію прет-а-порте осінь-зима 2024-2025.

Зірка серіалу "Гра престолів", британська акторка Софі Тернер, відвідала показ Модного дому Louis Vuitton у Парижі. Зірка потрапила під приціл папараці дорогою на захід.

Софі Тернер / Фото: Associated Press

Софі одягнулася яскраво та досить оригінально, оскільки поєднала двоколірний бордово-малиновий топ, прикрашений драпуванням, та смугасті штани з високим посадженням на тілії.

Доповнювали це незвичайне вбрання чорні підтяжки, клатч-коробка та яскравий макіяж на обличчі. Волосся Софі розпустила і трохи накрутила.

Софі Тернер / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала акторка Емма Стоун і також обрала вбрання зі штанами. На оскароносній зірці був комплект із топом, штанами та болеро у вікторіанському стилі.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

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