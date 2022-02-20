У топі з ефектним декольте та в модному тренчі: Белла Хадід на вечірці Burberry

У топі з ефектним декольте та в модному тренчі: Белла Хадід на вечірці Burberry

Розглядаємо новий образ знаменитості для модного заходу.

18 лютого у Лос-Анджелесі, у день старту Тижня моди в Лондоні, відбулася вечеря британського бренду Burberry з іммерсивною презентацією нової весняно-літньої колекції. Однією із зірок, які відвідали захід стала супермодель Белла Хадід.

Дівчина продемонструвала дуже цікавий лук, який повністю складалася з речей Burberry. В образі Белла поєднувала бежеві легінси та топ із досить відвертим декольте та вирізами. Також вона одягла двобортний тренч, але незвичайного фасону, адже на ньому було одразу кілька лацканів. Завершили цей лук масивні сережки з логотипами бренду та сумка пудрового кольору.

Белла Хадід / Getty Images

Кадрами із заходу також поділився у своєму Instagram і бренд Burberry.

Нагадаємо, що ще кілька днів тому дівчина була у Нью-Йорку, де брала участь у Тижні моди. Белла дефілювала на подіумі під час показів Proenza Schouler та Michael Kors.

Белла Хадід / Getty Images

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