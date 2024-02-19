У топі з галтером і прикрасами Tiffany & Co.: Аня Тейлор-Джой відвідала світську вечірку в Лондоні

27-річна акторка Аня Тейлор-Джой відвідала британську вечірку, організовану спільно виданням Vogue і брендом Tiffany & Co. під назвою Fashion And Film Party, яка проводилася 18 лютого в Лондоні. Захід є афтепаті церемонії BAFTA, що відбулася трохи раніше в Альберт-голі.

Дівчина одягла для заходу образ від бренду Fendi з колекції весна-літо 2024, яку той презентував у Парижі на Тижні високої моди.

Вбрання складалося з блискучого топа з бретелькою-галтером і спідниці міді молочного відтінку. Також Аня взула туфлі-човники на підборах, одягла кілька коштовностей від Tiffany & Co., з яким співпрацює і раніше неодноразово з'являлася в рекламі. Волосся вона вирівняла і уклала у просту, але елегантну зачіску.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Незабаром ми побачимо Аню у другій частині фільму Дені Вільнева "Дюна", який є адаптацією однойменного роману Френка Герберта 1965 року. Знімалася в картині дівчина таємно і про її участь у проєкті стало відомо лише тоді, коли вона відвідала прем'єру фільму в Лондоні.

Тейлор-Джой вийшла на килимову доріжку піскового кольору в довгій сукні Dior Haute Couture з глибоким вирізом і прозорою накидкою, що імітувала апостольник. Яка роль у дівчини - не повідомляється, але багато шанувальників франшизи припускають, що вона зіграє Алію Атрейдес, молодшу сестру головного героя Дюни.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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