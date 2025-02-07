У топі з глибоким декольте: Ліла Мосс сходила на вечірку відомого бренду

Модель Ліла Мосс – дочка супермоделі 90-х Кейт Мосс – прибула на захід YSL Beauty Candy Club, присвячений виходу "вірусного" блиску для губ Candy Glaze Lip Gloss Stick.

Захід відбувся у Нью-Йорку, а 22-річна модель потрапила під приціл папараці, коли виходила з машини та прямувала на вечірку.

Того дня Ліла одягла лаконічний топ із дуже глибоким V-подібним декольте та прямі джинси темного кольору. На плечі модель накинула чорний блейзер, а також взула класичні слінгбеки на підборах. У руці Ліла несла сумку із монограмою Saint Laurent.

Ліла Мосс / Фото: Getty Images

Потім британська красуня трохи змінила образ – зняла жакет – та позувала для фото вже біля логотипу бренду.

Ліла Мосс / Фото: Getty Images

Мати Ліли нещодавно була помічена у Парижі. 51-річна Кейт Мосс відвідала показ Модного дому Dior, який відбувся у межах Тижня моди. Кейт вбралася для заходу в шовкове вбрання в білизняному стилі.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

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