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У топі з голою спиною і з культовою сумкою на плечі: Джессіка Честейн сяяла на червоній доріжці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У топі з голою спиною і з культовою сумкою на плечі: Джессіка Честейн сяяла на червоній доріжці

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Вона одяглася в вбрання, яке кілька днів тому було показано на подіумі.

У Мілані в останній день Тижня моді відбувся гламурний світський захід – церемонія вручення премії за внесок у сталий розвиток моди CNMI Sustainable Fashion Awards 2023. Серед зіркових гостей на червоній доріжці сяяла голлівудська акторка Джесіка Честейн.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Зірка прийшла на церемонію з ніг до голови одягнена у речі з нової колекції від Модного дому Gucci, яку бренд представив кількома днями раніше.

На Честейн був топ молочного кольору з голою спиною і розшитий великим камінням, який вона поєднала з чорними штанами палацо. Доповнила зірка образ культовою сумкою винного відтінку Jackie на ремінці-ланцюжку, укладанням з кучерями, легким макіяжем та манікюром винного відтінку в колір сумки.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала акторка Джуліанна Мур, але у вбранні від Модного дому Bottega Veneta.

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Дата публікації
Перегляди
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