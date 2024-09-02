У топі з камінням, бісером і лелітками: американська акторка в ефектному вбранні з'явилася на івенті Armani Beauty

Американська акторка Лілі Рейнгарт стала гостею вечері Armani Beauty, яка відбулася у межах 81-го Венеційського кінофестивалю.

Білявка продемонструвала на червоній доріжці ефектний аутфіт від Giorgio Armani. На ній був розкішний топ, щедро розшитий камінням, бісером і лелітками, який вона поєднала з чорною спідницею з бісером, оздобленою флористичною вишивкою з каміння.

Лілі Рейнгарт / Фото: Associated Press

Лілі зробила елегантну зачіску, зібравши волосся зверху і випустивши спереду пасма, макіяж у природних відтінках, молочний маніукюр, вуха вона прикрасила діамантовими сережками з перлами у вигляді квітів, а на пальці красувалася діамантова каблучка.

Лілі Рейнгарт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на заході також побувала Сідні Свіні, яка з'явилася там у вечірній чорній сукні максі, яка складалася з плісованої спідниці з невеликим шлейфом, об'ємної баски і прозорого топу. Верх був розшитий чорними квітковими аплікаціями з паєток, бісеру і каміння.

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