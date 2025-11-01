ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
82
1 хв

У топі з хутром і спідниці з рюшами: Кім Кардашян переосмислила образ з колекції Yves Saint Laurent by Tom Ford 2003 року

Останнім часом зірка реаліті носить вінтажні вбрання, які по-своєму стилізує.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Getty Images

Папараці заскочили Кім Кардашян у Нью-Йорку під час промотуру юридичного драматичного серіалу «Все чесно» (All’s Fair), у якому вона знялася. Прем’єра серіалу запланована на вівторок, 4 листопада, на Hulu.

Зірка реаліті знову вийшла в світ у вінтажному вбранні. Вона переосмислила образ з колекції Yves Saint Laurent by Tom Ford осінь 2003 року: обрізала атласну сукню і рудий хутряний палантин та створила з них вишуканий топ-бюстьє із красивим декольте та оголеною лінією плечей.

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Модель на показі Yves Saint Laurent восени 2003 року у Парижі / © Getty Images

Модель на показі Yves Saint Laurent восени 2003 року у Парижі / © Getty Images

Верх Кардашян скомбінувала з коричневою шовковою спідницею міді з рюшами з весняної колекції Saint Laurent by Tom Ford 2003. Лук вона доповнила поясом-ланцюжком зі стразами, чорними колготами в сітку і коричневими гостроносими слінгбеками Saint Laurent Vendome.

Кім зробила червоний манікюр, гладкий пучок, макіяж із пишними віями, рожевими рум’янами і рожевою помадою та коричневим контуром. У вухах у неї були масивні діамантові сережки-цвяшки, на руці та нозі — по діамантовому браслету.

Нагадаємо, минулого разу Кім Кардашян продемонструвала ніжний образ у вінтажній сукні від Dior з квітковим білим принтом.

82
