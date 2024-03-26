У топі з круглими чашками та трендових балетках: британська акторка одягла дивне вбрання на прем'єру

Вбрання привернуло увагу через свою незвичність.
Британська акторка Ребекка Голл, відома за роллю у фільмі 2008 року "Вікі Крістіна Барселона", відвідала прем'єру фільму про монстрів "Годзілла і Конг: Нова імперія", яка відбулася в Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці жінка з'явилася в дуже незвичайному образі, оскільки поєднала том і штани від бренду Bode з колекції прет-а-порте осінь-зима 2023.
Топ був малиново-синій, мав круглі чашки та принт. Також знизу на ньому були висячки з великих намистин. А ось штани в цьому вбранні були чорними і мали аплікацію у вигляді метеликів та птахів.
Також Ребека одягла найтрендовішу пару взуття, яка з кожним днем стає все популярнішою, – балетки. Волосся вона зібрала в зачіску, зробила яскравий макіяж очей та одягла кілька прикрас.
Але це не перше настільки екстравагантне вбрання акторки, оскільки зовсім нещодавно вона з'явилася на церемонії вручення премії New York Film Critics Circle Awards у прозорому білому вбранні на тонких бретельках від бренду Danielle Frankel, прикрашеному перламутровим камінням. Через сміливе вбрання вона тоді була в центрі уваги.
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