У топі з круглими чашками та трендових балетках: британська акторка одягла дивне вбрання на прем'єру

Британська акторка Ребекка Голл, відома за роллю у фільмі 2008 року "Вікі Крістіна Барселона", відвідала прем'єру фільму про монстрів "Годзілла і Конг: Нова імперія", яка відбулася в Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці жінка з'явилася в дуже незвичайному образі, оскільки поєднала том і штани від бренду Bode з колекції прет-а-порте осінь-зима 2023.

Топ був малиново-синій, мав круглі чашки та принт. Також знизу на ньому були висячки з великих намистин. А ось штани в цьому вбранні були чорними і мали аплікацію у вигляді метеликів та птахів.

Ребекка Голл / Фото: Associated Press

Також Ребека одягла найтрендовішу пару взуття, яка з кожним днем стає все популярнішою, – балетки. Волосся вона зібрала в зачіску, зробила яскравий макіяж очей та одягла кілька прикрас.

Ребекка Голл / Фото: Associated Press

Але це не перше настільки екстравагантне вбрання акторки, оскільки зовсім нещодавно вона з'явилася на церемонії вручення премії New York Film Critics Circle Awards у прозорому білому вбранні на тонких бретельках від бренду Danielle Frankel, прикрашеному перламутровим камінням. Через сміливе вбрання вона тоді була в центрі уваги.

Ребекка Голл / Фото: Associated Press

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