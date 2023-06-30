У топі з квітковим принтом та мінішортах: Тейлор Свіфт помітили дорогою до студії

Співачка Тейлор Свіфт зробила перерву в гастролях і повернулася до Нью-Йорка, де вже кілька днів поспіль демонструє цікаві образи дорогою до студії Electric Lady Studios.

Учора 33-річну суперзірку сфотографували папараці у яскравій майці Free People з широкими бретельками та квітковим принтом, яка імітувала корсет. Також Тейлор одягла чорні мінішорти, лофери від Reformation з ремінцем на п'яті та стильні сонцезахисні окуляри від Stella McCartney.

На плечі у співачки висіла сумка від Ralph Lauren, волосся вона зібрала у високий хвіст, а також завершила образ золотими прикрасами та яскраво-червоною помадою на губах.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

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