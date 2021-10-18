У топі з ланцюжками і з новою зачіскою: Зендая зачарувала образом на показі "Дюни"

У топі з ланцюжками і з новою зачіскою: Зендая зачарувала образом на показі "Дюни"

Акторка прилетіла до Великобританії, щоб відвідати кінофестиваль.

Зендая мала просто приголомшливий вигляд, коли з'явилася на Лондонському кінофестивалі в минулі вихідні. На заході вкотре показували нову екранізацію фільму "Дюна", в якому акторка зіграла одну з важливих ролей.

На фотоколі зірка з'явилася в екстравагантному вбранні від британського бренду Vivienne Westwood, що складався з топа, декорованого безліччю ланцюжків різного калібру і медальйонами, а також картатій асиметричної спідниці з тканини Bogolan (це малійска бавовняна тканина ручної роботи), створеною у співпраці з Ethical Fashion Initiative .

Зендая / Associated Press

Образ акторки доповнювали туфлі-човники нюдового кольору і золоті прикраси на руках. Також у Зендаї була нова зачіска з чубком.

Зендая / Associated Press

Після показу дівчина відвідала вечірку, влаштовану режисером Кері Фукунага, на якій з'явилася в довгій сукні-сорочки, яку поєднала з чорними штанами, діамантовими прикрасами від Bvlgari і туфлями Casadei.

Зендая / Getty Images

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