У топі з лелітками і в шкірянці: Надя Дорофєєва продемонструвала два стильних образи
Артистка має чудове почуття стилю.
Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram Stories фото своїх двох стильних луків.
Перший образ співачки складався з широких джинсів і топа зі срібними лелітками, американською проймою і V-подібним декольте.
А на інших знімках Надя постала у чорній шкірянці, темній кофті на блискавці-застібці, штанях-кльош кольору металік і чорному взутті на грубій підошві.
Лук Дорофєєва доповнила чорним поясом із пряжкою-серцем, чорною шапкою, шкіряними рукавицями та окулярами. На світлині вона позувала із своїм зірковим другом Монатіком у Буковелі.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва на концерт Дмитра Монатіка прийшла у сітчастому каптурі з камінням і чорному бюстгальтері-топі.