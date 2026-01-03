У топі з лелітками і в шкірянці: Надя Дорофєєва продемонструвала два стильних образи

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram Stories фото своїх двох стильних луків.

Перший образ співачки складався з широких джинсів і топа зі срібними лелітками, американською проймою і V-подібним декольте.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

А на інших знімках Надя постала у чорній шкірянці, темній кофті на блискавці-застібці, штанях-кльош кольору металік і чорному взутті на грубій підошві.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Лук Дорофєєва доповнила чорним поясом із пряжкою-серцем, чорною шапкою, шкіряними рукавицями та окулярами. На світлині вона позувала із своїм зірковим другом Монатіком у Буковелі.

Монатік і Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, Надя Дорофєєва на концерт Дмитра Монатіка прийшла у сітчастому каптурі з камінням і чорному бюстгальтері-топі.