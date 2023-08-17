У топі з мереживним оздобленням і костюмі: Анджеліну Джолі сфотографували із сином у Нью-Йорку

Голлівудська суперзірка та лауреатка премії "Оскар" — акторка Анджеліна Джолі — проводить зараз час у Нью-Йорку. Зірку сфотографували із сином Паксом у престижному районі Сохо, коли вони виходили з готелю.

Згідно з Daily Mail, акторка повільного, але впевнено перетворює свою кар'єру в Голлівуді на сімейну справу. Видання зазначило, що нещодано її сини Меддокс і Пакс працювали помічниками режисера в її майбутньому драматичному військовому фільмі "Без крові", а дочка Вів'єн допомагатиме мамі в новому бродвейському мюзиклі "Аутсайдери", в якому Джолі виступає провідною продюсеркою. Тому можемо припустити, що Пакс знову супроводжує матір у "Великому яблуці" з робочих причин.

На 19-річному хлопцеві була вільна світла кофта, штани та кеди Converse. На голову він одягнув кепку, через плече в нього висіла сумка, в руці він ніс ще одну. Також свій лук син зірки доповнив сонцезахисними окулярами та прикрасою на шиї.

Анджеліна Джолі та Пакс / Фото: Getty Images

Що стосується Анджеліни, то вона знову одягла речі у своєму улюбленому елегантному стилі. На акторці був чорний шовковий топ із мереживним оздобленням та елегантний чорний штанний костюм. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами, золотими прикрасами та клатчем від Saint Laurent.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Анджеліна Джолі: нові виходи на доріжку (14 фото)