У топі з пікантним декольте, мереживом і рюшами: ефектна Надя Дорофєєва на концерті Макса Барських

Надя Дорофєєва стала зірковою гостею на концерті Макса Барського у Києві.
Надя Дорофєєва була запрошеною артисткою на масштабному концерті "Зорепад" Макса Барських, який днями відбувся у Палаці спорту.
Поява співачки на сцені була справжнім сюрпризом для понад десятитисячної публіки. Надю зустріли бурхливими оплесками та вигуками.
Артисти заспівали свій дуетний сингл "Ритми". Від їхніх енергійних та спокусливих танців фанати просто шаленіли і пищали від щастя.
Для концерту Дорофєєва обрала ефектний образ. На ній був екстравагантний бежевий корсетний топ із пікантним декольте і на бретельках, прикрашений мереживом, рюшами і декоративними ґудзиками. Верх зірка скомбінувала зі шкіряними темно-коричневими штанами з чорним поясом, із-під яких визирала бежева білизна (що нині є трендом).
Свій аутфіт Надя доповнила чорним взуттям, зачіскою з локонами, красивим макіяжем, ланцюжком із перлами на шиї і бордовим манікюром.
Макс був одягнений у чорну блискучу майку і чорні шкіряні штани.
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