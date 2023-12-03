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У топі з пікантним декольте, мереживом і рюшами: ефектна Надя Дорофєєва на концерті Макса Барських

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У топі з пікантним декольте, мереживом і рюшами: ефектна Надя Дорофєєва на концерті Макса Барських

Надя Дорофєєва/Пресслужба

Надя Дорофєєва стала зірковою гостею на концерті Макса Барського у Києві.

Надя Дорофєєва була запрошеною артисткою на масштабному концерті "Зорепад" Макса Барських, який днями відбувся у Палаці спорту.

Поява співачки на сцені була справжнім сюрпризом для понад десятитисячної публіки. Надю зустріли бурхливими оплесками та вигуками.

Надя Дорофєєва/Пресслужба / ©
Надя Дорофєєва/Пресслужба

Артисти заспівали свій дуетний сингл "Ритми". Від їхніх енергійних та спокусливих танців фанати просто шаленіли і пищали від щастя.

Надя Дорофєєва і Макс Барських/Пресслужба / ©
Надя Дорофєєва і Макс Барських/Пресслужба
Надя Дорофєєва і Макс Барських/Пресслужба / ©
Надя Дорофєєва і Макс Барських/Пресслужба

Для концерту Дорофєєва обрала ефектний образ. На ній був екстравагантний бежевий корсетний топ із пікантним декольте і на бретельках, прикрашений мереживом, рюшами і декоративними ґудзиками. Верх зірка скомбінувала зі шкіряними темно-коричневими штанами з чорним поясом, із-під яких визирала бежева білизна (що нині є трендом).

Надя Дорофєєва/Пресслужба / ©
Надя Дорофєєва/Пресслужба

Свій аутфіт Надя доповнила чорним взуттям, зачіскою з локонами, красивим макіяжем, ланцюжком із перлами на шиї і бордовим манікюром.

Надя Дорофєєва/Пресслужба / ©
Надя Дорофєєва/Пресслужба

Макс був одягнений у чорну блискучу майку і чорні шкіряні штани. 

Надя Дорофєєва і Макс Барських/Пресслужба / ©
Надя Дорофєєва і Макс Барських/Пресслужба

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Дата публікації
Перегляди
804
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