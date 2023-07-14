У топі з розрізами та з гламурною сумкою: Шакіра на вечірці Vogue у Лондоні

Співачка обрала образ в одному кольорі та пишне укладання.

У Лондоні в готелі Chiltern Firehouse відбулася зіркова вечірка British Vogue x Self Portrait Summer Party. Захід організовали Едвард Еннінфул, головний редактор британського Vogue, і засновник і бренду Self Portrait Хан Чонг.

На вечірці також з'явилася співачка Шакіра. Зірка Продемонструвала вбрання у чорному кольорі, яке складалося з топу з бретелькою-галтером, широких атласних штанів-карго з кишенями та взуття на платформі.

Доповнила образ суперзірка сонцезахисними окулярами незвичайної форми зі стразами, а також сумкою-хобо повністю усипаною стразами.

Шакіра / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно співачка випустила новий кліп, образ для якого створила дизайнерка родом із України.

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