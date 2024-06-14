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У топі з рюшами і без макіяжу: мила Надя Дорофєєва заінтригувала шанувальників

У топі з рюшами і без макіяжу: мила Надя Дорофєєва заінтригувала шанувальників

У топі з рюшами і без макіяжу: мила Надя Дорофєєва заінтригувала шанувальників

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка продемонструвала домашній образ.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram Stories відео, яким заінтригувала підписників. На ньому вона написала: "Скоро буде багато нового…". Напевно артистка натякає, що незабаром потішить прихильників новими піснями.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

На відео Надя постала у білому топі в рубчик і з рюшами, а також із чорним манікюром. Волосся вона зібрала у високий хвіст і була без макіяжу на обличчі. Надя мала милий і гарний вигляд.

Надя Дорофєєва / © Instagram Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, Надя Дорофєєва продемонструвала стильний лук від українського бренду, який складався з топа з монограмою і штанів із розрізами.

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