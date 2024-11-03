У топі з V-подібним вирізом і ковбойських чоботах: Белла Хадід на вулицях Нью-Йорка

28-річна модель була у чудовому настрої.
Белла Хадід потрапила до об'єктивів папараці в Нью-Йорку. Модель вийшла у світ у стильному образі.
На ній був чорний топ в рубчик із V-подібним вирізом і штани-кльош зі стрілками кольору слонової кістки, на яких був вишитий коричневий кінь. На руці Белла несла чорну шкірянку.
Вбрання вона доповнила чорними шкіряними ковбойськими чоботами, а також бежевою замшевою сумко у стилі бохо з торочкою і металевими кільцями.
У Хадід було розпущене волосся, сонцезахисні окуляри на обличчі, сережки-кільця у вухах, ланцюжок із підвіскою на шиї і каблучка з квіткою на пальці.
Нагадаємо, Белла Хадід на Тижні моди в Парижі взяла участь у показі колекції весна-літо 2025 Модного дому Saint-Laurent і вийшла на подіум у двобортному маскулінному костюмі в стилі 80-х років.
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