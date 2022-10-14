У топі з величезним бантом: зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз відвідала показ мод

Модне шоу відбувалося в Каліфорнії та було просякнуте духом американської мрії.

Зірка серіалу "Емілі в Парижі", 33-річна акторка Лілі Коллінз, вийшла у світ. Знаменитість відвідала показ мод бренду Ralph Lauren, який відбувався у Пасадені, Каліфорнія. Під час модного шоу було представлено колекцію весна-літо 2023.

Для модного шоу Лілі обрала чорні класичні штани та топ без бретельок у шотландський принт тартан. Оригінальною деталлю образу став величезний бант на задній частині топу Лілі, який переходив у довгий шлейф.

Образ акторка доповнила чорними туфлями-човниками, лаконічним укладанням та декількома прикрасами.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Компанію Коллінз на заході склав її чоловік Чарлі Макдавелл — режисер, сценарист, продюсер та актор. Він віддав перевагу коричневому костюму в дрібний принт "собачий зуб".

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідали Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Після весілля цей вихід став їхньою першою спільною появою на світському заході.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

А щодо самої колекції, то вона була просякнута духом особистого стилю та індивідуальності Ральфа Лорена, поєднаного з духом каліфорнійського життя та мрії.

Читайте також:

Образи акторки Лілі Коллінз (10 фото)

Підписуйтесь також на нашу сторінку в Instagram