У топі з величезним каменем на грудях: Ліндсей Логан сходила на інтерв'ю у незвичайному аутфіті

Попри те, що зовсім нещодавно вона вперше стала мамою, роботу акторки не залишила, а продовжує активно зніматися в кіно.

Акторка Ліндсей Лохан відвідала Нічне шоу з Джиммі Феллоном, де з радістю розповіла про свого сина Луая, якому зараз сім із половиною місяців. Вона зізналася, що хрещені батьки малюка американський баскетболіст Стефен Каррі та його дружина Айєша.

В ефірі вона з'явилася у чорному комбінезоні, який прикрашала бретелька-галтер та величезний камінь на декольте. Також вона одягла безліч прикрас, серед яких особливе місце посідала золота підвіска на шиї з ім'ям її сина.

Ліндсей зробила ніжний макіяж з рожевими рум'янами на щоках і уклала своє красиве довге руде волосся в легкі хвилі.

Ліндсей Логан / Фото: Getty Images

Також папараці сфотографували зірку, коли вона тільки йшла на знімання. Ліндсей трохи позувала для фото на сходах. Акторка доповнила вбрання ще й видовженим жакетом із креативними рукавами та трендовою сумкою винного відтінку із золотою фурнітурою від бренду Brandon Blackwood.

Ліндсей Логан / Фото: Getty Images

Також поява акторки на інтерв'ю була пов'язана з тим, що за її участю виходить нова романтична комедія Netflix під назвою "Ірландське бажання".

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