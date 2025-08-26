ТСН у соціальних мережах

У топі з великим хамелеоном і смугастих штанах: вагітна Ріанна проводить час у Лос-Анджелесі

Співачку й успішну бізнеследі помітили папараці, коли вона йшла у своїх справах.

Юлія Каранковська
Ріанна

Ріанна / © Getty Images

Ріанна була одягнена яскраво і зручно, адже обрала топ від популярного британського бренду Chopova Lowena, який відомий креативними дизайнами.

На її топі з довгими рукавами був яскравий квітковий принт на рукавах, а на грудях великий зелений хамелеон. Носила Ріанна його зі смугастими штанами вільного фасону від свого бренду Savage x Fenty, ляпанцями та зеленою сумкою зі зміїної шкіри. Також зірка доповнила свій повсякденний образ безліччю прикрас, окулярами і високою зачіскою з об’ємними і пишними локонами.

Ріанна / © Getty Images

Ріанна / © Getty Images

Нагадаємо, що зараз Ріанна вагітна третьою дитиною від ASAP Rocky, справжнє ім’я якого Ракім Маєрс. Про те, що пара чекає на третю дитину, стало відомо на початку травня — Ріанна з підкресленим животом з’явилася на Met Gala 2025. Стать малюка вони не розкривають, але відомо, що співачка мріє про дівчинку, оскільки перші її двоє малюків хлопчики — Різ і Ріот.

Нещодавно з дітьми вона відвідала прем’єру мультфільму «Смурфики» в Лос-Анджелесі, оскільки озвучила там одного з головних персонажів — Смурфетку.

Ріанна з дітьми / © Associated Press

Ріанна з дітьми / © Associated Press

