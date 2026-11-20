Лорен Санчес

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Американська журналістка, письменниця і дружина мільярдера Джеффа Безоса — Лорен Санчес — опублікувала в Instagram нову світлину, на якій постала у стильному повсякденному образі.

Лорен позувала у чорному укороченому трикотажному топі з відкритими плечима, довгими рукавами і пухнастим оздобленням уздовж декольте. Вбрання підкреслювало її бюст і оголювало живіт. Топ вона поєднала з блакитними джинсами прямого крою з високим посадженням і чорними шкіряними ботильйонами на підборах.

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Лорен Санчес

Аутфіт Санчес доповнила кумедним обручем із оленячими ріжками, який додав образу святкового настрою. Вона зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і нюдовий манікюр.

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На фото письменниця позувала поруч із великим блакитним персонажем із її дитячої книжки The Fly Who Flew to the North Pole («Муха, яка полетіла на Північний полюс»). Навколо них були засніжені ялинки та різдвяні декорації.

У дописі Лорен повідомила, що її книжка потрапила до списку бестселерів USA Today.

«Прокинулася сьогодні вранці від новини, яку довелося перечитати двічі. І не зі звичайної причини. The Fly Who Flew to the North Pole — бестселер USA Today», — написала Санчес.

Вона також подякувала батькам, учителям і дітям, які впізнали частинку себе у героях книжки — Флінні та Ріо.

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Лорен наголосила, що всі кошти, які приносить книжка, спрямовуються на підтримку дітей з особливостями навчання.

«Тож це досягнення належить і вам», — додала письменниця.

Нагадаємо, Лорен Санчес у бордовому костюмі і з метеликами з’явилася на презентації своєї дитячої книжки.

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