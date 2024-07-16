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У топі з відвертим декольте і мініспідниці: Аня Тейлор-Джой із пташкою у руці потрапила під приціл папараці

У топі з відвертим декольте і мініспідниці: Аня Тейлор-Джой із пташкою у руці потрапила під приціл папараці

У топі з відвертим декольте і мініспідниці: Аня Тейлор-Джой із пташкою у руці потрапила під приціл папараці

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Акторка без бюстгальтера прийшла на спортивний захід.

Аня Тейлор-Джой потрапила під приціл папараці, коли йшла на тенісний турнір Вімблдон-2024 у Лондоні.

Для свого виходу акторка обрала темно-бежевий топ із американською проймою і чорним галтером-ремінцем на шиї, під яким був відсутній бюстгальтер. Верх вона скомбінувала з чорною мініспідницею з драпуванням і тонким ремінцем із бантиком, яка підкреслила її стрункі ноги, та чорними лакованими гостроносими туфлями з бантиками і на шпильках.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images
Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Аня розпустила волосся і накрутила локони, одягла сонцезахисні окуляри і нафарбувала губи помадою гранатового відтінку. У руці вона тримала жовту пташку.

Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой у колготках з вирізами та лакових чоботях прийшла на показ Dior.

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