У топі з відвертим декольте і мініспідниці: Аня Тейлор-Джой із пташкою у руці потрапила під приціл папараці

Акторка без бюстгальтера прийшла на спортивний захід.
Аня Тейлор-Джой потрапила під приціл папараці, коли йшла на тенісний турнір Вімблдон-2024 у Лондоні.
Для свого виходу акторка обрала темно-бежевий топ із американською проймою і чорним галтером-ремінцем на шиї, під яким був відсутній бюстгальтер. Верх вона скомбінувала з чорною мініспідницею з драпуванням і тонким ремінцем із бантиком, яка підкреслила її стрункі ноги, та чорними лакованими гостроносими туфлями з бантиками і на шпильках.
Аня розпустила волосся і накрутила локони, одягла сонцезахисні окуляри і нафарбувала губи помадою гранатового відтінку. У руці вона тримала жовту пташку.
Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой у колготках з вирізами та лакових чоботях прийшла на показ Dior.
Читайте також:
- Обидві у куртках: Аня Тейлор-Джой та Кара Делевінь сходили на концерт відомої співачки
- У колготках з вирізами та лакових чоботях: ефектна Аня Тейлор-Джой на показі Dior
- У ромпері та косусі: Аня Тейлор-Джой відвідала автоперегони "Формули-1" у Монте-Карло